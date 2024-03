Warmer Frühling sorgt in Sachsen-Anhalt für gute Laune an Ostern!

Magdeburg - Nicht nur Ostern steht vor der Tür, sondern auch richtig gutes Wetter in Sachsen-Anhalt . Teilweise können die Temperaturen schon sommerliche Werte erreichen.

Am Samstag können in Sachsen-Anhalt fast sommerliche Temperaturen erreicht werden. © Bildmontage: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Zum Start in den Karfreitag sieht es zunächst noch trübe aus und es gibt gebietsweise Regenschauer. Je weiter der Tag voranschreitet, desto besser wird es aber.

Die Temperaturen klettern auf 13 bis 16 Grad bei mäßig starkem Wind. Im Harz werden Windböen und im Oberharz sogar Sturmböen erwartet.

Am Samstag, wenn viele Familien und Freunde die Osterfeuer im Land besuchen, wird das Wetter nahezu sommerlich. Erwartet werden Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad bei nur noch schwachem Wind.

Die Sonne wird dabei kaum behindert und erstrahlt den ganzen Tag über. Nur einzelne hohe Wolkenfelder ziehen über das Land, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Nicht mehr ganz so sommerlich, aber trotzdem warm zeigt sich der Ostersonntag. Das Thermometer klettert auf Werte zwischen 17 und 20 Grad. Dabei ziehen wieder dickere Wolken am Himmel auf, die gelegentlich Regen und Gewitter mit sich bringen.

Am Ostermontag wird sich daran nicht viel ändern. Die Temperaturen bleiben gleich und am Nachmittag ist etwas Regen zu erwarten. Jedoch steigt wieder die Windgeschwindigkeit an.