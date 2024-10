Goldener Oktober verschönert das Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Der Herbst zeigt sich an diesem Wochenende von seiner ruhigen Seite. Sachsen-Anhalt erwartet ein Mix aus Sonnenschein, Schleierwolken und milden Temperaturen.

Das Wochenende in Sachsen-Anhalt wird sonnig und angenehm mild. (Symbolbild) © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Zum Start ins Wochenende gibt es am Freitag in den östlichen Teilen des Landes reichlich Sonnenschein, nur durchzogen von ein paar Schleierwolken. In den westlichen Regionen hingegen dominiert dichte Bewölkung.

Regen ist allerdings nicht in Sicht. Die Temperaturen erreichen angenehme 14 bis 17 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Der Samstag beginnt vielerorts neblig. Nachdem sich dieser aufgelöst hat, kommen Sonnenanbeter auf ihre Kosten.

Über den Tag ziehen erneut nur wenige Schleierwolken hinweg und es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 20 Grad. Auf dem Brocken kann es dabei stürmisch werden.

Auch am Sonntag bleibt es freundlich. Wiederholt ziehen einige harmlose Quell- und Schleierwolken am Himmel an der strahlenden Sonne vorbei. Die Temperaturen erreichen 17 bis 20 Grad, ideal für herbstliche Spaziergänge.