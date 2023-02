Grau, aber trocken: Sachsen-Anhalt erwartet überwiegend ruhiges Wetter

In Sachsen-Anhalt gibt es in den kommenden Tagen Nebel. Anschließend bleibt es überwiegend niederschlagsfrei. (Symbolbild) © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa , Screenshot/wetteronline.de

Die neue Arbeitswoche startet mit trüben Aussichten. Am Montagmorgen herrscht stellenweise Nebel mit schlechten Sichtverhältnissen. Im Verlauf des Tages gibt es immer mehr sonnige Abschnitte, sodass die Temperaturen auf Werte zwischen 7 und 10 Grad klettern. In der Nacht zum Dienstag nimmt der Nebel gebietsweise wieder zu.

Nachdem sich der Nebel am Dienstag erneut verzogen hat, bleibt es am Himmel wechselnd bewölkt. Mit Niederschlag ist nicht zu rechnen. Die Temperaturen gehen dabei etwas zurück. Laut dem Deutschen Wetterdienst werden Werte zwischen 5 und 9 Grad erwartet. Wie bereits am Vortag zieht in der Nacht stellenweise wieder dichter Nebel auf.

Mittwoch gibt es nach Auflösung des Nebels nur Schleierwolken zu sehen. Es bleibt trocken bei Tageshöchsttemperaturen von 6 bis 10 Grad. Während im Flachland mit nur schwachem Wind zu rechnen ist, nimmt er auf dem Brocken Fahrt auf. Dort wird es stürmisch.

Mit etwas Regen muss am Donnerstag gerechnet werden. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch, während es im Flachland ruhig bleibt. Das Thermometer klettert auf Werte zwischen 7 und 11 Grad.