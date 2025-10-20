Grau und nass: Sachsen-Anhalt muss sich auf regnerische Woche einstellen
Magdeburg - Während am Wochenende noch die Sonne über Sachsen-Anhalt strahlte, wird es in der neuen Woche regnerisch.
Zum Start am Montag zeigt sich das Wetter zunächst freundlich, ehe ab Mittag immer mehr Regenwolken über das Land hinwegziehen.
Das Thermometer klettert dabei auf 11 bis 16 Grad. In den höheren Lagen im Harz muss mit Sturmböen gerechnet werden.
Am Dienstag wird es sogar noch etwas wärmer. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad.
Dieser Trend soll an den weiteren Wochentagen anhalten. Kurz gesagt: Der Himmel bleibt grau, gelegentlich kommt es bei milden Temperaturen von bis zu 18 Grad immer wieder zu Regen.
Ersten Vorhersagen zufolge soll sich dabei am Wochenende und darüber hinaus auch nicht viel ändern. Nur Besucher auf dem Brocken sollten sich festhalten. Dort bleibt es stürmisch.
