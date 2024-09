Kein Herbst in Sicht: Sachsen-Anhalt freut sich auf Spätsommer

Magdeburg - Der Sommer geht in Sachsen-Anhalt in die Verlängerung. Noch einmal beherrschen viel Sonne und angenehme Temperaturen das Wetter am Wochenende.

An diesem Wochenende wird es in Sachsen-Anhalt sonnig und warm. (Symbolbild) © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Von grauen und trüben Herbsttagen ist noch lange nicht die Rede. Denn an diesem Wochenende bäumt sich im gesamten Land noch einmal der Sommer auf.

So gibt es am Freitag anfangs nur kleinere Schleierwolken am Himmel, ehe die Sonne vielen Menschen den Tag versüßt. Bei Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad sowie einem schwachen Ostwind, steht einem perfekten Start in das Wochenende nichts im Wege.

Zum Samstag können in den Morgenstunden etwas Dunst und ein paar Nebelfelder die Stimmung drücken, berichtet der Deutsche Wetterdienst. Doch die Sonne kämpft sich schnell wieder durch. Erneut liegen die Höchstwerte zwischen 22 und 24 Grad.

Und auch am Sonntag ändert sich nichts an der Wetterlage. Wieder sind Sonnenschein und angenehme Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad zu erwarten.