Milde Winterferien: In Sachsen-Anhalt wird es diese Woche stürmisch und nass

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt gibt es in den kommenden Tagen milde Temperaturen und durchwachsenes Wetter mit viel Wind.

Bei milden Temperaturen wird es in Sachsen-Anhalt aber immer wieder nass. © Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Die bevorstehenden Winterferien im Land sind alles andere als kalt und frostig. Ein Tiefdruckgebiet sorgt dafür, dass die Temperaturen sogar im zweistelligen Bereich liegen.

Bereits am Montag ist mit Höchstwerten zwischen 10 und 13 Grad zu rechnen. Dabei dominieren in der Früh noch viele Regenwolken, die im Laufe des Tages in Richtung Osten abziehen und sich Wolkenlücken bilden.

Während es im Flachland immer wieder zu Windböen kommen kann, muss im Harz und auf dem Brocken mit Sturm und Orkanböen gerechnet werden.

Hingegen am Dienstag bleibt es niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen gehen leicht zurück auf Werte um die 10 Grad. Der Sturm im Harz hält an.

Auch zur Wochenmitte sollten sich Urlauber oder Besucher im Harz gut vorbereiten. Es bleibt dort stürmisch. Über das gesamte Land ziehen bei Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad immer wieder kleinere Regenfelder hinüber.

Am Donnerstag beruhigt sich der Wind. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Dabei bleibt es trocken. Das Thermometer klettert auf Werte zwischen 7 und 9 Grad.