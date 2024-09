Regen und kühler Wind: Ein herbstliches Wochenende in Sachsen-Anhalt

Das Wochenende bringt stellenweise immer wieder Regen und Böen mit sich. (Symbolbild) © romrodinka/123rf

Der heutige Freitag der 13. bringt passend grummeliges Wetter mit sich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) ankündigte.

Aus den vielen Wolken am Himmel prasselt ab Nachmittag im Osten und Süden örtlicher Regen. Der Wind kann bei bis zu 16 Grad mäßig stark werden - am Brocken gibt es stürmische Böen. In der Nacht kühlt es auf bis zu fünf Grad ab.

Der Samstag soll weitgehend regenfrei bleiben und lädt zu einem Ausflug ein. Bei wechselnder Bewölkung und mäßigem Nordwestwind werden es bis zu 17 Grad. Nachts kann es jedoch auf bis zu vier Grad herunterkühlen.

Auch der Sonntag bringt Wolken und mäßigen Wind mit sich - allerdings bei bis zu 19 Grad. Zum Abend wird es regnerisch zwischen Burgenland und Anhalt.