Sommer, Sonne, Sachsen-Anhalt: Das Wetter in dieser Woche

Im Skulpturenpark vor dem Magdeburger Kloster Unser Lieben Frauen könnt Ihr Euch hervorragend im Schatten der Bäume entspannen und die Wärme genießen.

Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich in dieser Woche nämlich von seiner besten Seite. Am Montag ist es größtenteils sonnig, und die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad.

Am Tag darauf klettern die Skalen sogar noch weiter hinauf. Bei sommerlichen 25 bis 28 Grad und einem wolkenlosen Himmel bleibt es auch am Dienstag trocken.

Ab Mittwoch werden wieder die ersten Wolken am Himmel zu sehen sein. Der Regen bleibt dennoch fern, die Höchsttemperatur liegt immer noch bei 28 Grad. Am Abend kommt dann starker Wind auf.

Der Donnerstag bringt die ersten Gewitterwolken mit. Bei 23 bis 26 Grad kommt es vermehrt zu vereinzelten Schauern und mäßigen Windböen.