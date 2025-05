Über 25 Grad: Sachsen-Anhalt erwartet Sommer-Wochenende

Magdeburg - Bei Temperaturen ab 25 Grad sprechen Meteorologen von einem Sommertag . An diesem Wochenende wird diese Marke in Sachsen-Anhalt ziemlich sicher erreicht. Sonnenanbeter haben trotzdem keinen Grund zur Freude.

Alles in Kürze

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird an diesem Wochenende warm und grau. (Symbolbild) © Bildmontage: Stephan Schulz/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Schon am Freitag werden im Land Höchstwerte zwischen 23 und 26 Grad erreicht, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Dabei werden sich Sonne und Wolken den gesamten Tag über abwechseln. Mit kurzen Regengüssen muss nicht gerechnet werden.

Auch am Samstag klettert das Thermometer bei wechselnder Bewölkung auf Werte zwischen 23 und 26 Grad. Die Wahrscheinlichkeit für Regen soll im Laufe des Tages immer weiter ansteigen, sodass es spätestens am Abend nass wird.

Heftiger Starkregen, Hagel und Sturmböen könnten dabei nicht ausgeschlossen werden. Auch in der Nacht auf Sonntag können regionale Gewitter auftreten.

Mit Schauern und Gewittern muss auch noch am Sonntagmorgen gerechnet werden. Tagsüber lockert die Wolkendecke auf, jedoch ziehen am Abend erneut Schauer über das Land. Die Temperaturen steigen minimal an und liegen zwischen 24 und 27 Grad.