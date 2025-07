Auch ohne Hitze: Sachsen-Anhalt erwartet ein sommerliches Wochenende

Magdeburg - Die brütende Hitze ist vorbei, doch in Sachsen-Anhalt hält der Sommer weiterhin Einzug und sorgt an diesem Wochenende für warmes und überwiegend trockenes Wetter.

Alles in Kürze

Auch ohne Hitze und strahlende Sonne wird es an diesem Wochenende in Sachsen-Anhalt sommerlich. © Bildmontage: Stephan Schulz/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Freitag zeigt sich heiter bis wolkig. Über Regen braucht sich niemand Gedanken machen, es bleibt niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Das Thermometer klettert dabei auf 24 bis 26 Grad.

In der Nacht auf Samstag wird es relativ frisch. Die Temperaturen sinken gebietsweise sogar in den einstelligen Bereich auf bis zu 8 Grad.

Bereits am Samstag steigen die Temperaturen wieder an. Unter einem dichten Wolkenhimmel werden es 26 bis 30 Grad. Geringe Schauer werden höchstens in der Altmark erwartet. Im Rest des Landes bleibt es weiterhin trocken.

Die Wolken halten sich auch am Samstag hartnäckig über Sachsen-Anhalt. Bei 24 bis 28 Grad bleibt es sommerlich warm. In der Nacht auf Montag könnten zur Abwechslung wieder einige Schauer durch das Land ziehen.