10.10.2024 09:18 Unwetter-Warnungen für Sachsen-Anhalt: Ex-Hurrikan Kirk bringt kräftigen Sturm ins Land

In mehreren Landkreisen in Sachsen-Anhalt gelten am Donnerstag Unwetterwarnungen. Betroffen ist vor allem die Mitte und der Süden des Landes.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Ex-Hurrikan Kirk trifft auf das Festland und sorgt auch in Sachsen-Anhalt für mächtig Wind. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Unwetterwarnungen ausgesprochen. In Sachsen-Anhalt gelten am Donnerstag in mehreren Landkreisen Unwetterwarnungen. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa So gilt in den Vormittagsstunden für alle Landkreise ab Magdeburg und weiter in Richtung Süden des Landes eine amtliche Warnung vor Sturmböen. Der Wetterdienst rechnet dabei mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Kilometern pro Stunde. In höheren Lagen kann es noch etwas stärker wehen. Gewarnt wird vor herumfliegenden Gegenständen und herabstürzenden Äste. Frei stehende Objekte sollten deshalb besser gesichert werden. Magdeburg Wetter Regen und kühler Wind: Ein herbstliches Wochenende in Sachsen-Anhalt Die Warnung vor Sturmböen soll bis zum Mittag um 12 Uhr gelten. Bis zum Abend, um 18 Uhr, gelte dann nur noch eine Warnung vor Windböen. Diese gilt dann für alle Landkreise in Sachsen-Anhalt. Die Windgeschwindigkeiten gehen dann nur leicht zurück. Auch hier rechnet der DWD mit Geschwindigkeiten von 50 bis 60 Kilometern pro Stunde.

