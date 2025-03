Warm und sonnig: Sachsen-Anhalt freut sich auf Frühlingstage

Magdeburg - In dieser Woche kommen alle Sonnenanbeter und Fans des Frühlings in Sachsen-Anhalt auf ihre Kosten.

In dieser Woche gibt es in Sachsen-Anhalt viel Sonnenschein und steigende Temperaturen. © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Obwohl der kalendarische Frühling erst am 20. März beginnt, gibt es in dieser Woche einen ersten Vorgeschmack auf mehr Licht und wärmere Tage.

Schon am Montag werden zweistellige Temperaturen im Land erwartet. Das Thermometer klettert auf maximal 12 Grad. Neben einigen Quellwolken erstrahlt die Sonne stundenlang am Himmel. In der Nacht wird es dennoch leicht frostig.

Viel Sonne und Temperaturen um die 11 bis 13 Grad sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ebenfalls am Dienstag zu erwarten. Von Regen oder störenden Wolken gibt es keine Spur.

Der Mittwoch wird dabei noch ein Stückchen wärmer. Erwartet werden frühlingshafte Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad. Auf dem Brocken wird es hingegen bei 9 bis 12 Grad etwas stürmisch. Nachts bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Und auch am Donnerstag ändert sich nicht viel an der Wetterlage. Weiterhin gibt es viel Sonnenschein und Temperaturen zwischen 14 und 16 Grad.