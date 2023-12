Weihnachten ohne Schnee: Santa muss seine Mütze festhalten

Magdeburg - Wenige Tage vor Weihnachten sinkt in Sachsen-Anhalt die Wahrscheinlichkeit für Schnee an den Feiertagen. Es ist zu mild und starker Wind zieht auf.

Daran ändert sich auch am Donnerstag nicht viel. Hier heißt es ebenfalls Regen im Flachland und Schnee im Oberharz bei Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad. Jedoch zieht die Windgeschwindigkeit weiter an. Auf dem Brocken herrscht Orkan, im Rest des Landes wird es böig.

Auch am Mittwoch bringen dunkle Wolken wie an den Tagen zuvor immer wieder Regen. Oberhalb von 800 Metern kann es auch schneien. Erwartet werden maximal 6 bis 9 Grad mit Windböen bis ins Flachland und schweren Sturmböen auf dem Brocken.

Graue Wolken dominieren auch am Dienstag, die zeitweise Regen mit sich bringen. Im Harz bleibt es böig und auch im Flachland nimmt der Wind an Fahrt auf. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Temperaturen um die 7 bis 10 Grad.

Die letzte Adventswoche des Jahres startet mit dicken Wolken am Himmel. Regen wird am Montag zunächst nicht erwartet. Nur im Burgenland kann sich die Sonne ein wenig blicken lassen.

Dass sich an den Weihnachtsfeiertagen am Wochenende die Wetterlage in Richtung Schnee und Kälte ändert, wird immer unwahrscheinlicher. Bis auf ein Abklingen des Windes sehen die bisherigen Vorhersagen keine Wetteränderungen.