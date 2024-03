Wieder mehr Regen: Durchwachsene Woche steht Sachsen-Anhalt bevor

Die neue Woche wird in Magdeburg wechselhaft mit einem kleinen Temperaturrückgang. © Bildmontage: Stephan Schulz/dpa, Screenshot/wetteronline.de

So zeigt sich der Montag noch am freundlichsten. Trotz starker Bewölkung und neblig-trüben Aussichten am Morgen, bleibt es den ganzen Tag über niederschlagsfrei. Das Thermometer klettert auf Werte zwischen 12 und 14 Grad. In der Nacht kann es schon wieder regnen.

Und das gilt auch für den gesamten Dienstag. Immer wieder sorgen kleine Regenschauer für eine Abkühlung auf 7 bis 9 Grad. In der Nacht wird es gebietsweise neblig bei Temperaturen um die 0 Grad. Es droht ein wenig Bodenfrost.

Für Mittwoch sagt der Deutsche Wetterdienst viele Wolken voraus. Trotzdem soll es trocken bleiben. Die Temperaturen steigen wieder leicht an und liegen bei Werten zwischen 8 und 10 Grad.

Die Sonne feiert am Donnerstag ein Comeback. Sie schaut zwischen harmlosen Wolken hervor. Trotzdem bleiben die Temperaturen zwischen 7 und 9 Grad weiterhin einstellig.