01.11.2024 06:56 Wieder mehr Sonne in Sachsen-Anhalt, aber nachts fallen die Temperaturen!

Die Temperaturen in Sachsen-Anhalt können an diesem Wochenende das erste Mal in den Minusbereich fallen. Tagsüber scheint oft die Sonne, nachts wird es frostig.

Von Robert Lilge

Magdeburg - An diesem Wochenende können die Nächte in Sachsen-Anhalt frostig werden. Die Temperaturen rutschen vielerorts unter den Gefrierpunkt. In Sachsen-Anhalt müssen in den kommenden Tagen viele Menschen morgens ihr Auto von Eis befreien. (Symbolbild) © Bildmontage: Patrick Pleul/dpa, Screenshot/wetteronline.de Langsam wird jeder verstanden haben, dass der Herbst Einzug gehalten hat und es Schrittweise in Richtung Winter geht. Spätestens, wenn in den nächsten Tagen viele Menschen die Scheiben ihrer Autos von Eis befreien müssen. Am Freitag ist jedoch noch kein Frost zu befürchten. Im Tagesverlauf ziehen immer dichtere Wolken am Himmel auf. Regen soll es bei Werten zwischen 12 und 15 Grad aber nicht geben. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 9 bis 4 Grad. Anders hingegen verläuft der Samstag. Erst gibt es Wolken, dann lockert der Himmel immer weiter auf. Sogar die Sonne kann mehrmals durchschauen. Das Thermometer klettert auf Maximalwerte zwischen 10 und 12 Grad. Die Nacht auf Sonntag kann neblig und kalt werden. Erwartet werden +1 bis -3 Grad. Magdeburg Wetter Trübe Aussichten in den Ferien: Herbstliches Wetter in Sachsen-Anhalt Wenn der Nebel verschwunden ist, wird es am Sonntag freundlich mit viel Sonnenschein. Die Tagestemperaturen gehen jedoch weiter zurück. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet 8 bis 11 Grad. Auch die Nacht auf Montag wird nochmal frostig bei Werten zwischen +1 und -3 Grad. Erste Vorhersagen sehen in der kommenden Woche die Temperaturen wieder leicht ansteigen. Tagsüber können es um die 10 Grad werden, während die Nächte sich etwas über dem Gefrierpunkt halten.

Titelfoto: Bildmontage: Patrick Pleul/dpa, Screenshot/wetteronline.de