Neuer Nachbar für Amazon und Harry-Brot: Dieses große Logistik-Unternehmen kommt nach Magdeburg

In Osterweddingen wird sich das Logistikunternehmen Rhenus auf über 70.000 Quadratmetern ansiedeln. © PR/VGP Industriebau Deutschland GmbH

Wer schon einmal größere Haushaltsgeräte wie zum Beispiel eine Waschmaschine oder einen Backofen im Internet gekauft hat, kam vielleicht mit dem Unternehmen "Rhenus" in Kontakt.

Dahinter verbirgt sich ein unscheinbarer Riese in der Logistik-Branche. Doch nicht nur das Ausliefern von Produkten ist das Geschäftsgebiet der in Nordrhein-Westfalen ansässigen Firma.

Mit der Sparte "Warehousing Solutions" bietet das Unternehmen das Lagern, Verwalten sowie Verpacken von Waren im Auftrag anderer Firmen an. Mit ebendiesem Geschäftsbereich will sich das Unternehmen jetzt in Osterweddingen ansiedeln.

Wie der Betreiber des VGP Park Magdeburg-Sülzetal mitteilt, wird Rhenus für mindestens 10 Jahre eine Gewerbefläche von rund 73.816 Quadratmetern beziehen. Damit sei der Park vollständig vermietet.

Anbindungen an die Autobahnen A14 und A2 seien unter anderem der Grund, warum das Industriegebiet für viele Unternehmen so attraktiv ist.