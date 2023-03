Ostbeauftragter verärgert über Kritik am Magdeburger Intel-Standort

Berlin/Magdeburg - Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider ( SPD , 47), hat Kritik am Standort Magdeburg für die neue Chipfabrik des US-Herstellers Intel zurückgewiesen.

Der Ostbeauftragte des Bundes, Carsten Schneider (SPD, 47), weist die Kritik an dem Intel-Standort in Magdeburg zurück. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Der SPD-Politiker bezog dies vor allem auf die Einschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts IWH Halle, es stehe niemand "Schlange, um in Sachsen-Anhalt arbeiten zu dürfen".

"Das ist ja keine Studie, die da zugrunde liegt, sondern eine eher vulgärökonomische Einschätzung, die vielleicht viel zitiert wird, aber der Sache nicht gerecht wird", sagte Schneider am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Mich hat diese Zuspitzung sehr geärgert."

Das Problem, Arbeitskräfte für Industrieansiedlungen in Ostdeutschland zu finden, erkannte Schneider an. "Wir brauchen Zuwanderung, in hohem Maße", sagte Schneider. "Das bedeutet Migration innerhalb Deutschlands, aber auch von außerhalb."

Bürgermeister und Unternehmen wüssten das und seien dafür offen. "Da hat sich die Stimmung binnen eines Jahres komplett gedreht", sagte Schneider. Zuwanderung entscheide über Wachstumsperspektiven.

"Da sind die nächsten sieben Jahre bis 2030 entscheidend", sagte der Ostbeauftragte.