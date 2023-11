Zu breit und ungesichert: Polizei zieht Schwerlaster nach Baustellen-Crash aus Verkehr

Magdeburg - Ein unzulässiger Schwerlasttransport sorgte in einer Baustelle auf dem Magdeburger Ring für Chaos. Die Polizei zog ihn aus dem Verkehr.

Der Lastwagen hatte ein großes Teil eines Krans geladen und war zu breit für eine Baustelle auf dem Magdeburger Ring. © Polizeirevier Magdeburg

Der Lastwagen war am gestrigen Mittwoch gegen 12 Uhr in Richtung Norden unterwegs. Als er die Baustelle in Höhe der B1 befuhr, wurde ihm seine Überbreite zum Verhängnis.

Er krachte gegen die seitlich aufgestellten Baustellenbegrenzungen und brachte dadurch die Polizei auf den Plan.

Die Beamten stellten fest, dass der mit einem Kranteil geladene Laster so gar nicht auf der Straße hätte fahren dürfen.

Weder vorgeschriebene Warntafeln noch eine Rundumleuchte wurden vorschriftsmäßig angebracht.

Noch nicht einmal zwei Begleitfahrzeuge, die nötig gewesen wären, kamen zum Einsatz.

Obendrauf konnte der 48 Jahre alte Fahrer keine entsprechende Genehmigung für den Transport vorweisen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.