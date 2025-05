07.05.2025 07:23 Angel-Unfall am Stralsunder Rügendamm: 23-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Von Christoph Carsten

Stralsund - Am Rügendamm in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) ist am Dienstag ein Angler (23) ins Wasser gefallen. Dabei wurde der junge Mann lebensbedrohlich verletzt. Der Rügendamm verbindet Stralsund mit der Insel Rügen. Dahinter ist die höher gelegene Rügenbrücke zu sehen, die ausschließlich für Autos zugelassen ist. (Archivbild) © Stefan Sauer/dpa Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann gegen 8.30 Uhr im Wasser treibend gefunden, nachdem er offenbar im Bereich des Zwischenplateaus zwischen Rügenbrücke und Rügendamm ins Wasser gefallen war. Die Feuerwehr holte den 23-Jährigen an Land, wo er vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zunächst war unklar, um wen es sich bei dem Angler handelt. Erst später konnte er als ein 23-jähriger Stralsunder identifiziert werden.



Noch ist nicht bekannt, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Während des Polizei- und Rettungseinsatzes wurde der Rügendamm komplett für den Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.



