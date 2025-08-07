Schlimmer Unfall bei Wolgast mit 14 Verletzten: B111 gleicht einem Trümmerfeld

Wolgast - Auf der Bundesstraße 111 bei Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit 14 Verletzten gekommen.

Drei von ihnen erlitten schwere Verletzungen, zudem wurden laut Polizei vier Autos und ein Linienbus erheblich beschädigt.

Ein Autofahrer war mit seinem Wagen wegen eines mit Blaulicht und Martinshorn herannahenden Einsatzfahrzeugs stehengeblieben. Ein nachfolgendes Auto rammte seinen Wagen beim Ausweichen, prallte dann frontal in den entgegenkommenden Linienbus und danach gegen ein weiteres Auto, das wiederum in einen dahinter fahrenden Wagen geschoben wurde.

Die 43-jährige Busfahrerin und zwei Autofahrer wurden mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.