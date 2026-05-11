Grab mit 42 Kriegstoten entdeckt: Viele Frauen unter den Opfern

Koserow - Einen außergewöhnlichen und erschütternden Fund haben Engagierte der Kriegsgräberfürsorge 81 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges auf der Insel Usedom gemacht. Auf dem Friedhof Koserow wurden in einer Grabstätte 42 Kriegstote entdeckt und damit deutlich mehr als zuvor angenommen.

Joachim Kozlowski zeigt einen kleinen Sarg, der für sterbliche Überreste zur Bestattung genutzt wird. © Stefan Sauer/dpa

In drei langen Gräben habe man die Gebeine gefunden, sagte Joachim Kozlowski vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. "Schulter an Schulter." Zuvor hatte die "Ostsee-Zeitung" über den Fund berichtet.

Vor Ort gibt es einen Grabstein mit der Aufschrift "Den unbekannten Opfern des Zweiten Weltkrieges". Laut Kozlowski war angenommen worden, dass es sich um sechs Tote handelt. "Dann gab es eine vage Aussage, dass es möglicherweise wohl auch mehr sein könnten. Aber dass es dann am Ende 42 wurden, also damit hat keiner von uns gerechnet."

Auf vielen deutschen Friedhöfen gebe es Hinweise auf Kriegstote. Teils befänden sich in solchen Anlagen aber auch gar keine Toten.

Das Alter zum Zeitpunkt des Todes reicht laut Kozlowski vom Kindes- und Jugendlichenalter, etwa 12, 14 und 16, bis in den Bereich von 70 Jahren. Außerdem seien vergleichsweise viele Frauen dabei. Insgesamt seien zehn Erkennungsmarken gefunden worden, etwa die einer Marinehelferin.