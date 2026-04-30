Frau mit Messer vor Einrichtung für Kinder? Anruf löst Großeinsatz aus

Rostock - Aufregung in Rostock! Am Donnerstag wurde die Polizei über eine Frau informiert, die mit einem vermeintlichen Messer vor einer Einrichtung für Kinder hantiert haben soll. Ein Großaufgebot rückte an.

Die Polizei rückte am Donnerstag mit einem Großaufgebot in Rostock-Schmarl an. Eine echte Bedrohungslage gab es glücklicherweise jedoch nicht. © Stefan Tretropp

Wie ein Sprecher der Leitstelle gegenüber TAG24 mitteilte, war der Notruf um kurz vor 13 Uhr eingegangen. Ein Kind hatte das vermeintliche Messer bei der Frau entdeckt und seine Mutter informiert.

Die Polizei rückte am Kolumbusring (Stadtteil Schmarl) an und traf auf eine Obdachlose, auf die die Beschreibung passte.

Die Frau, die nach TAG24-Informationen 35 Jahre alt sein soll, wurde nach dem Messer durchsucht – die Beamten konnten allerdings lediglich eine Plastikgabel bei ihr finden. Von der Frau war keine konkrete Gefahr für Dritte ausgegangen, wie der Sprecher betonte.

Aufgrund ihres Zustands – die Obdachlose machte einen verwirrten Eindruck – wurde sie trotzdem aufs Revier mitgenommen und später auch im Krankenhaus behandelt.