Feuerwehr im Großeinsatz! Dach von Kaufhalle stürzt bei Brand ein

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Drei Feuerwehren sind bei einem Brand einer voll brennenden alten Kaufhalle in Rostock im Einsatz. Das Dach stürzt ein. Worauf Anwohner achten sollten.

Von Simone Daiker

Rostock - Etwa 50 Einsatzkräfte von drei Feuerwehren haben einen Brand einer alten Kaufhalle am frühen Nachmittag in Rostock bekämpft.

In Rostock ist das Dach einer leerstehenden Kaufhalle bei einem Feuer eingestürzt.
In Rostock ist das Dach einer leerstehenden Kaufhalle bei einem Feuer eingestürzt.  © Stefan Tretropp

Der Dachstuhl der Halle sei eingebrochen und die Seitenwände seien instabil, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr Rostock.

Die Feuerwehrleute konnten den Brand deswegen nur von außen bekämpfen. Das Feuer sei unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern an.

Bisher gebe es keine Erkenntnisse darüber, ob jemand verletzt wurde, die Halle im Hüerbaasweg war leerstehend. Anwohner sollten wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten.

Titelfoto: Stefan Tretropp

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