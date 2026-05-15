Feuerwehr im Großeinsatz! Dach von Kaufhalle stürzt bei Brand ein
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Von Simone Daiker
Rostock - Etwa 50 Einsatzkräfte von drei Feuerwehren haben einen Brand einer alten Kaufhalle am frühen Nachmittag in Rostock bekämpft.
Der Dachstuhl der Halle sei eingebrochen und die Seitenwände seien instabil, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr Rostock.
Die Feuerwehrleute konnten den Brand deswegen nur von außen bekämpfen. Das Feuer sei unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern an.
Bisher gebe es keine Erkenntnisse darüber, ob jemand verletzt wurde, die Halle im Hüerbaasweg war leerstehend. Anwohner sollten wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten.
Titelfoto: Stefan Tretropp