Feuerwehr im Großeinsatz! Dach von Kaufhalle stürzt bei Brand ein

Rostock - Etwa 50 Einsatzkräfte von drei Feuerwehren haben einen Brand einer alten Kaufhalle am frühen Nachmittag in Rostock bekämpft.

In Rostock ist das Dach einer leerstehenden Kaufhalle bei einem Feuer eingestürzt. © Stefan Tretropp

Der Dachstuhl der Halle sei eingebrochen und die Seitenwände seien instabil, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr Rostock.

Die Feuerwehrleute konnten den Brand deswegen nur von außen bekämpfen. Das Feuer sei unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern an.