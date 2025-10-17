Zugverkehr gestoppt: Schwan verirrt sich auf Bahngleise

Stralsund - Tierische Sperrung: Ein junger Schwan hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf die Bahngleise der Zugstrecke von Stralsund nach Greifswald verirrt. Um den Vogel aus der Gefahrenzone zu retten, musste die Bahnstrecke gesperrt werden.

Der junge Schwan hatte es sich im Gleisbereich zwischen Stralsund und Greifswald gemütlich gemacht. © Bundespolizeiinspektion Stralsund

Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn rief wegen des Vorfalls unweit der Haltestelle Jeeser daraufhin die Bundespolizei.

Beim Eintreffen der Polizei war der junge Schwan zum Glück unverletzt.

Die Polizisten erteilten dem Tier eine "mündliche Verwarnung", berichtet die Bundespolizei.

Die Beamten zeigten dem Vogel durch eine Geste den richtigen Weg, woraufhin der Vogel das Weite suchte.