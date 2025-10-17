Zugverkehr gestoppt: Schwan verirrt sich auf Bahngleise
Stralsund - Tierische Sperrung: Ein junger Schwan hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf die Bahngleise der Zugstrecke von Stralsund nach Greifswald verirrt. Um den Vogel aus der Gefahrenzone zu retten, musste die Bahnstrecke gesperrt werden.
Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn rief wegen des Vorfalls unweit der Haltestelle Jeeser daraufhin die Bundespolizei.
Beim Eintreffen der Polizei war der junge Schwan zum Glück unverletzt.
Die Polizisten erteilten dem Tier eine "mündliche Verwarnung", berichtet die Bundespolizei.
Die Beamten zeigten dem Vogel durch eine Geste den richtigen Weg, woraufhin der Vogel das Weite suchte.
Die Bahnstrecke war aufgrund des Vogels am Donnerstagnachmittag von 15.13 Uhr bis 15.33 Uhr gesperrt. Zu Zugverspätungen kam es durch das Tier nicht.
Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Stralsund