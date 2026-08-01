Ballermann auf der Isar? Polizei nimmt Schlauchboot-Partys ins Visier

München - Rettungshubschrauber, Wasserwalze und leichtsinnige Freizeitkapitäne: Warum feuchtfröhliche Schlauchboot-Partys auf der Isar zum Albtraum werden können - und wie die Polizei dagegen vorgeht.

Die Polizei hat am Samstag den Bootsverkehr auf der Isar kontrolliert. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

"Das Problem ist tatsächlich das ungezügelte Partyverhalten, der viel zu hohe Alkoholkonsum, der dann diese Gefahren entstehen lässt, dann zu Notsituationen und Unfällen führt", sagte Jörg Greiner, Leiter der Grünwalder Polizeidienststelle, die am Samstag den Bootsverkehr kontrollierte.

Bei Anwohnern und Sportpaddlern hat das Vergnügen keinen guten Ruf. "Die sprechen von Ballermann auf der Isar."

Allein bis zum Nachmittag stellten die Einsatzkräfte bei ihrer Kontrolle acht Verstöße gegen das Alkohollimit von 0,5 Promille fest. In einem Boot saß laut Polizei ein fünfjähriges Kind, das statt einer Schwimmweste nur Schwimmflügel trug. In zwei Fällen seien Glasflaschen an Bord gewesen - auch das laut Isarverordnung verboten.

"Die meiste Arbeit macht uns tatsächlich der Alkoholkonsum während der Bootsfahrt", resümierte Greiner, der von den vielen Schlauchbooten berichtet, die hier bei schönem Wetter unterwegs sind. "Der Durchlauf ist enorm mit Musikboxen, mit Alkohol." Das sei im Sommer echt ein Problem. "Und wir haben fast jede Woche oder fast jedes Wochenende irgendwo im Verlauf einen Bootsunfall."

Angefeuert durch den Alkohol unterschätzen die Leute nach den Erfahrungen der Polizei die Gefahren und sind bereit, ein höheres Risiko einzugehen - die Folge: "Gefahren, die sie nüchtern wahrscheinlich nicht eingehen würden".