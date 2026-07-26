Schlauchboot-Gruppen auf der Isar in Not: Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Pullach - Sich den Fluss hinuntertreiben zu lassen, ist eine beliebte Sommerbeschäftigung in München - sie kann aber auch gefährlich werden, wenn man den falschen Teil der Isar befährt.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, den Beschilderungen auf der Isar Folge zu leisten. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Rettungskräfte und Polizei sind zwei Gruppen von Schlauchbootfahrern auf der Isar zu Hilfe gekommen.

In einem Fall mussten sie einen 22-Jährigen von einem Schlauchboot retten, das am Samstagabend um kurz nach 22 Uhr in einer Wasserwalze am Isarwerk Großhesselohe festsaß, wie die Münchner Polizei mitteilte. Zwei seiner Mitfahrer hatten sich zuvor aus eigenen Kräften retten können.

Laut Polizei war die Gruppe im Pullacher Ortsteil Großhesselohe südlich von München nicht wie vorgeschrieben auf den Isar-Werkkanal gewechselt, sondern auf der Isar geblieben. Dort war ihr Boot dann von einer Strömung in Richtung eines Wehrs gezogen worden.

Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungsring gerettet, ehe das Schlauchboot von der Feuerwehr geborgen wurde. Im Einsatz waren zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Wasserwacht, Rettungsdienst sowie der Polizei.