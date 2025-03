Baustellen in München: Hier geht ab März nichts mehr

München - Mit dem Frühling halten die Baukräne Einzug in München . In vielen Stadtvierteln kommt es im März laut Rathaus zu Einschränkungen durch die Bauarbeiten?

Aufgrund der Generalsanierung der Ludwigsbrücke ergibt sich eine Baustelle an den angrenzenden Straßenkreuzungen. Voraussichtlich vom 3. März bis zum 17. März ist die Erhardtstraße zwischen der Kreuzung Steinsdorfstraße, Ludwigsbrücke, Zweibrückenstraße und der Kohlstraße nicht in Fahrtrichtung Süden befahrbar.

Während der Sanierung des ehemaligen C&A-Gebäudes gibt es Einschränkungen für den Lieferverkehr zur Kaufingerstraße. Bis voraussichtlich Januar 2026 ist eine Zufahrt über die Fürstenfelder Straße in die Kaufingerstraße nicht möglich.

Radfahrer und Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeführt. Die Trambahn kann die Baustelle ohne Einschränkung passieren.

Während des Umbaus und der Erweiterung des Gebäudes Leonrodstraße 20 kommt es zu Einschränkungen für den Verkehr. Vom 1. März, bis voraussichtlich Ende Februar 2026 entfällt eine Fahrspur in der Landshuter Allee im Bereich der Kreuzung Leonrodstraße in Fahrtrichtung Süd.

Um die Bushaltestelle Wehrlestraße barrierefrei umzubauen, muss der Verkehr in der Scheinerstraße eingeschränkt werden. Von Montag, 3. März, bis voraussichtlich Freitag, 9. Mai, wird der Verkehr an der dortigen Engstelle durch eine Ampel geregelt. Außerdem ist eine Zufahrt von der Wehrlestraße östlich und westlich der Scheinerstraße für Autos nicht möglich. "Das örtliche Straßennetz bietet Umfahrungsmöglichkeiten", so die Stadt.

Während der Baumaßnahmen richtet die MVG eine Ersatzhaltestelle südlich der Baustelle ein. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es keine Einschränkungen.