Neuer Radweg an der Schwanthalerstraße: Parkplätze müssen weichen

Am Deutschen Theater sollen im Zuge der Baumaßnahmen zudem ein Taxistand, ein Halt für Reisebusse sowie Radabstellmöglichkeiten geschaffen werden.

Dadurch entfällt stadtauswärts der Parkstreifen und stadteinwärts eine Fahrspur für Autos. Außerdem soll der Parkstreifen in dieser Richtung vor allem für den Wirtschaftsverkehr, Taxis und die Anfahrt von Hotelgästen zur Verfügung stehen.

"Der hochfrequentierte Abschnitt ist einer der letzten in München , auf dem der Radverkehr noch immer gemeinsam mit den Autos auf einer Hauptverkehrsstraße unterwegs sein muss", berichtete Mobilitätsreferent Georg Dunkel.

Die Schwanthalerstraße sei aktuell ein Graus für Fahrradfahrer, erklärte der zweite Bürgermeister von München, Dominik Krause (34, Grüne). "Ich freue mich, dass diese Gefahrenstelle endlich beseitigt wird", so Krause. Wegen der Baustellen am Hauptbahnhof sei es aktuell kaum möglich, mit dem Rad aus dem Westen sicher in die Innenstadt zu kommen.

"Deshalb ist die Markierungslösung mit Protektionselementen sinnvoll, denn sie lässt sich schnell umsetzen und ist auch nicht so teuer", fasste der Bürgermeister zusammen.

Sobald die aktuelle Baustelle im Bereich zwischen Deutschem Theater und der Mittererstraße abgeschlossen ist, kann der neue Radweg angelegt werden.