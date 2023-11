Besuch beim Panzerbauer: Norwegens Kronprinz dankt für deutsche Führung

Kronprinz Haakon von Norwegen (50). © Sven Hoppe/dpa

Vor einem Besuch bei dem Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann sagte Haakon am Dienstag in München: "Deutsche Freunde, danke für ihren Einsatz zur Gewährleistung der europäischen Sicherheit und für ihre unerschütterliche Führung in schwierigen Zeiten."

Angesichts der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten verstärkten die beiden Länder als Nato-Partner ihre Verteidigungs-Zusammenarbeit, sagte Haakon auf einem rüstungspolitischen Forum in München.



Norwegen überlässt der Ukraine acht ältere Leopard-2-Panzer und hat bei Krauss-Maffei Wegmann 54 neue Leopard-2-Panzer bestellt.

Deutschland und Norwegen zusammen haben der Werft Thyssenkrupp Marine Systems in Kiel den Auftrag zum Bau von sechs U-Booten der HDW-Klasse 212 CD erteilt.

Kronprinz Haakon betonte auch die gemeinsamen Einsätze deutscher und norwegischer Soldaten bei Einsätzen in Litauen, Afghanistan und im Kosovo und bei der Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland.