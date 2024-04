17-Jähriger in München angeschossen! Polizei fahndet nach Täter-Trio

Die Münchner Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gab der Jugendliche aus dem Landkreis Rosenheim an, dass er sich am Dienstag gegen 21.15 Uhr zusammen mit einem ihm lediglich mit Vornamen bekannter Begleiter im Bereich der Münchner Innenstadt in einer nicht näher bekannten Grünanlage - eventuell Englischer Garten - aufhielt.

Demnach wurden die beiden dort von drei bislang unbekannten Tätern angesprochen, die sie mit Schusswaffen bedrohten und die Herausgabe von Wertsachen forderten.

Während der 17-Jährige gegen eine Hauswand gedrückt wurde, soll sich ein Schuss gelöst haben. Dadurch wurde der Jugendliche am Bein schwer verletzt.

Der 17-Jährige begab sich im Anschluss in ein Krankenhaus im Landkreis Rosenheim. Dort erfolgte im Nachgang die Anzeigenerstattung bei der Polizeiinspektion Wasserburg. Nun ermittelt die Münchner Polizei und bittet um Zeugenhinweise.