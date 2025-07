Rentner mit Samuraischwert löst Großeinsatz der Polizei aus

München - Ein verwirrter 80-Jähriger mit einem Samuraischwert hat für Aufregung in München gesorgt.

Alles in Kürze

Die Polizei rückte aufgrund der Notrufe mit mehreren Streifenwagen an. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei mitteilte, gingen am Sonntag gegen 23.55 Uhr mehrere Notrufe ein. Zahlreiche Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bogenhausen meldeten eine Person mit einem Schwert in der Hand, welche sich im Treppenhaus aufhält und versuchen soll, Wohnungen aufzubrechen.

Sofort eilten mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort im Nordosten der Landeshauptstadt.

Als der Mann mit dem Samuraischwert in der Hand das Mehrfamilienhaus verließ, forderten die Beamten ihn auf, die Waffe abzulegen. Anschließend wurde er durchsucht. Dabei fanden die Polizisten drei weitere Küchenmesser.

Die Befragung der Anwohner ergab, dass es zu keinerlei Bedrohungshandlungen und Sachbeschädigungen gekommen sei.