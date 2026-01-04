19-Jähriger bricht BMW auf und will Tat vertuschen

München - Ein 19-Jähriger soll in Milbertshofen einen BMW angezündet haben, um seinen gescheiterten Autodiebstahl zu vertuschen.

Die Polizei kam dem Tatverdächtigen schnell auf die Schliche. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Ein Passant machte die Polizei am Samstag gegen 6.50 Uhr auf Rauch in einem in einer Tiefgarage geparkten Auto aufmerksam.

Er hatte zudem einen Mann beobachtet, der sich durch die geöffnete Fahrertür in den BMW lehnte. Bei dessen Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen 19-Jährigen mit tschechischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz handelte.

Im Inneren des Autos und im Kofferraum deuten Spuren darauf hin, dass der BMW in Brand gesteckt werden sollte. Die alarmierte Feuerwehr musste das Auto aufgrund der Rauchgasentwicklung aber lediglich lüften. Am BMW entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Dem Passanten hatte der 19-Jährige berichtet, einen Mann bei der Tat beobachtet zu haben. Die Polizei fand dann allerdings heraus, dass der 19-Jährige sich wohl selbst am Auto zu schaffen gemacht hatte. Nachdem es ihm nicht gelungen war, das Auto zu stehlen, soll er die Betriebserlaubnis sowie einen Putzlappen im Wagen angezündet haben, berichtete die Polizei.