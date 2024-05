25-Jähriger schwer verletzt: Polizei nimmt Kumpel (18) fest

Die Polizei suchte zunächst mit einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen (18). (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es am vergangenen Montag gegen 17 Uhr in einer Wohnung in Grasbrunn-Neukeferloh zur Auseinandersetzung.

Ein 25-Jähriger hatte dort Besuch von einem 18-jährigen Mann und zwei Frauen. Als sich die Frauen im Badezimmer aufhielten, sei es zum Streit zwischen den Männern gekommen. Der 18-Jährige griff den 25-Jährigen an und fügte ihm Stichverletzungen im Hals- und Brustbereich zu.

Nach der Tat floh der junge Mann aus der Wohnung. Der 25-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Eine sofort eingeleitete Suche nach dem Tatverdächtigen mithilfe eines Hubschraubers brachte zunächst keinen Erfolg. Erst am Mittwoch konnte der 18-Jährige im östlichen Münchner Landkreis angetroffen und festgenommen werden.