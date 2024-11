300.000 Euro Schaden bei Brand in München! 16-Jähriger soll Feuer gelegt haben

München - Ein 16-Jähriger steht unter Verdacht, in München ein Feuer gelegt und damit einen Schaden von etwa 300.000 Euro verursacht zu haben.

Die Feuerwehr konnte die brennenden Fahrzeuge löschen. Vier Transporter brannten komplett aus. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte in der Nacht auf Montag gegen 0.30 Uhr zu dem Brand auf dem Gelände einer Autoverleihfirma in der Clarita-Bernhard-Straße in Freiham alarmiert.

Acht Transporter standen in der Nähe eines Gebäudes in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Vier Fahrzeuge brannten komplett aus.

Da es Hinweise auf Brandstiftung gab, wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der über 20 Streifen und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren. Schließlich konnte ein 16-Jähriger aus dem Landkreis München als Tatverdächtiger festgenommen werden. Er roch der Polizei zufolge nach Feuer.

Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Der 16-Jährige ist bereits polizeibekannt.