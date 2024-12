40 Schüler verletzt! Reizstoff an Gesamtschule versprüht

München - An einer Gesamtschule in Freimann wurde ein Reizstoff versprüht. Rund 40 Schüler wurden verletzt.

Mehrere Polizeistreifen rückten zu einem Großeinsatz nach Freimann aus. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Mittwoch gegen 12.15 Uhr zum Vorfall in der Schule in der Paul-Hindemith-Allee.

Die Schulleitung verständigte die Einsatzkräfte über den Notruf, weil ein unbekannter Täter einen Reizstoff im Gebäude versprüht hatte. Mehrere Streifen, der Rettungsdienst und die Feuerwehr rückten an. Teile der Schule mussten geräumt werden.

Rund 40 Schüler wurden leicht verletzt. Ein Großteil konnte vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. 14 der Betroffenen mussten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Alle klagten über Reizungen der Augen und Atemwege.