Angriff auf DB-Mitarbeiter und Polizisten: Frau am Münchner Ostbahnhof festgenommen

München - Die Bundespolizei hat eine 31-Jährige am Ostbahnhof in München festgenommen, nachdem diese Mitarbeiter der Deutschen Bahn rassistisch beleidigt und angegriffen hatte.

Die 31-Jährige wurde festgenommen. Ein Richter soll am Donnerstag über die Haftfrage entscheiden. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, ging die wohnsitzlose Frau am Mittwoch gegen 20 Uhr unvermittelt auf die zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu, beleidigte sie in rassistischer Weise und trat nach einem von ihnen. Danach entfernte sie sich von den Männern.

Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte die Frau vor dem Münchner Ostbahnhof stellen und sie zur Wache bringen. Bei einer anschließenden Durchsuchung griff sie die zwei Beamtinnen an und beleidigte sie.

Mithilfe weiterer Kollegen wurde die Frau daraufhin gefesselt. Dabei schlug sie einem 30-jährigen Bundespolizisten ins Gesicht, einem weiteren drohte sie mit dem Tod. Die angegriffenen Polizisten waren weiterhin dienstfähig.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Die einschlägig polizeibekannte Frau soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.