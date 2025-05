Ausraster am Bahnhof: Kaffeeattacke, Biss und Gleisschubser

München - Am Samstagabend hatte die Bundespolizei in München gut zu tun: Es gab gleich mehrere Gewaltdelikte im Bahnbereich.

Das passte dem 28-Jährigen nicht: Er warf einen Becher heißen Kaffee ins Gesicht des 66-jährigen Mitarbeiters, spuckte in dessen Richtung und biss ihn in den Unterarm. Zudem schlug er nach ihm, sodass dieser einen Zahn verlor.

Auch am Ostbahnhof kam es zum Einsatz: Gegen 20 Uhr wurde eine Auseinandersetzung am Gleis 1 zwischen einem 25-jährigen Mazedonier und einem 30-jährigen Afghanen gemeldet. In dessen Verlauf stieß der 25-Jährige seinen Kontrahenten mit beiden Händen in den Gleisbereich.

Der 30-Jährigen fiel auf seinen Rücken, konnte jedoch von einem Unbeteiligten wieder auf den Bahnsteig gezogen werden. Er kam mit Rückenbeschwerden ins Krankenhaus.

In diesem Fall war Alkohol im Spiel: Der Angreifer hatte 0,9 Promille, das Opfer 1,6 Promille, stellte die Polizei bei einem Test fest. Die Ermittlungen laufen.