Besitzer war nur kurz einkaufen: Hund vor Supermarkt geklaut

Alles in Kürze

Ein Berner Sennenhund, der vor einem Supermarkt angebunden war, wurde in München entführt. (Symbolbild) © luboivanko/123RF

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte ein 34-jähriger Münchner am vergangenen Donnerstag gegen 19.30 Uhr im Supermarkt an der Ingolstädter Straße einkaufen.

Seinen Berner Sennenhund band er derweil vor dem Landen an. Doch als er nach kurzer Zeit zurückkam, war der Hund weg!

Der 34-Jährige erstattet daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Einen Tag später meldete sich ein Zeuge bei den Ermittlern und teilte mit, einen Hund gesehen zu haben, bei dem es sich um das geklaute Tier handeln könnte. Er hatte im Radio gehört, dass nach der Fellnase gesucht wurde.

Den Angaben nach wurde der Berner Sennenhund in Schwabing auf der Straße ausgeführt. Zivile Polizisten machten sich auf die Suche und fanden den Hund bei einer 25-jährigen Münchnerin.