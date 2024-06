Auto-Einbrüche in München: Polizei ertappt drei 14-Jährige auf frischer Tat

München - Drei Jugendliche wurden in München dabei erwischt, wie sie in Autos eingebrochen sind.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen drei 14-Jährige. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Laut Angaben der Polizei vom Montag beobachtete ein Zeuge am Sonntag gegen 16.15 Uhr, wie sich das Trio an einem geparkten Auto in Milbertshofen zu schaffen machte, und alarmierte die Polizei.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, waren die Tatverdächtigen, alle im Alter von 14 Jahren und mit Wohnsitz in München, noch vor Ort.

Die Jugendlichen hatten gestohlene Gegenstände bei sich, die sie offenbar aus zwei in unmittelbarer Nähe geparkten Autos entwendet hatten, bei denen die Seitenfenster eingeschlagen waren.

Gegen die drei 14-Jährigen wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.