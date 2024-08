01.08.2024 18:56 Bedrohungslage! Großeinsatz der Polizei auf der Hackerbrücke in München

Ein massiver Einsatz der Polizei hat am Abend den Verkehr an der Hackerbrücker in München lahmgelegt.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Auf der Hackerbrücke in München gab es am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Polizei. Dutzende Polizeibeamte rückten zur Hackerbrücke in München an. © Roland Freund/dpa Zahlreiche Streifenwagen und Beamte mit Helmen und Schilden rückten an. Auch Spezialeinheiten waren vor Ort. Inzwischen ist der Einatz wieder beendet und ein Mann wurde festgenommen. Zwischen ihm und einer weiteren Person soll es gegen 17.15 Uhr zu einer kröperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Das teilte die Polizei mit. Dabei sei auch ein "gefährlicher Gegenstand" im Spiel gewesen. Vor Ort hieß es, ein Mann soll ein Messer bei sich gehabt haben. Er soll in einem der Geschäfte im Bereich der Hackerbrücke eine Straftat begangen haben, wie ein Beamter der Deutschen Presse-Agentur sagte. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde niemand schwerer verletzt. Der mutmaßliche Angreifer wurde auf der Hackerbrücke umstellt und festgenommen. Auch Spezialeinheiten waren vor Ort. © Roland Freund/dpa Die Hackerbrücke war während des Einsatzes im Berufsverkehr komplett gesperrt. Daher kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Auch S-Bahnen durften zeitweise nicht mehr an der Hackerbrücke halten.

Titelfoto: Roland Freund/dpa