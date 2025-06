Junger Mann bedroht und nach München verschleppt? Vier Festnahmen

Alles in Kürze

Wie genau die Tat am Dienstag ablief, müsse noch ermittelt werden. Ursache ist vermutlich ein Streit zwischen einem der Verdächtigen - ein 24-Jähriger - und einem 29-Jährigen.

In der Landeshauptstadt wurde die Gruppe von der Polizei angehalten. Drei 24-Jährige sowie ein 29-Jähriger wurden vorläufig festgenommen, durften nach den Maßnahmen aber wieder auf freien Fuß.

Er sei von den Männern in seiner Wohnung demnach bedroht worden. Danach hätten sie den 19-Jährigen unter Gewaltandrohung dazu gezwungen, mit nach München zu fahren.

Die Verdächtigen hätten zudem über das Handy des 19-Jährigen zwei weitere Verwandte angerufen und bedroht.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sagte, habe sich daraufhin ein Mann beim Notruf gemeldet. Er erzählte, dass ein Verwandter aus Wolfratshausen in seiner Wohnung bedroht werde - ebenso andere in München.

Dadurch rückte eine Vielzahl an Einsatzkräften in Wolfratshausen aus und beobachteten die Wohnung. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Bewohner gar nicht da war, sondern in München, wie es hieß. Details gab es vorerst keine.