24.03.2025 14:42 Beziehungsstreit endet blutig: Frau attackiert Lebensgefährten mit Messer

In München hat eine Frau ihren Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung in Feldmoching mit einem Messer verletzt.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Eine Frau hat ihren Lebensgefährten in München mit einem Messer attackiert und verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Beziehungsstreit eskaliert. Die Polizei konnte die Verdächtige festnehmen. Sie sitzt mittlerweile in U-Haft. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Laut Angaben der Behörde alarmierte die 36-Jährige am Samstag gegen 21 Uhr selbst die Rettungskräfte und sagte, dass sie ihren 30-jährigen Partner mit einem Messer verletzt hatte. Als die Polizei am Einsatzort in Feldmoching eintraf, verließ die Tatverdächtige unbewaffnet ihre Wohnung und ließ sich festnehmen. In der gemeinsamen Wohnung des Paares fanden die Beamten den 30-Jährigen, der Stich- und Schnittwunden aufwies. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen waren laut Polizeiangaben nicht lebensgefährlich. Gegen die 36-Jährige wurde am Tag nach dem Angriff Haftbefehl erlassen. Die Münchner Kriminalpolizei sicherte Spuren in der Wohnung. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa