"Blitzerwarngerät" entdeckt: Mann flippt bei Kontrolle aus und verletzt Polizisten

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden am Freitag gegen 22 Uhr Verkehrskontrollen in der Rosenheimer Straße durchgeführt.

Bei der Überprüfung eines 40-jährigen Münchners entdeckten die Beamten ein sogenanntes "Blitzerwarngerät" in seinem VW.

"Dieses Gerät ist in Deutschland nicht zugelassen und erfüllte den Anfangsverdacht einer Ordnungswidrigkeit", erklärte die Polizei. Bei der Belehrung durch die Beamten vor Ort verhielt sich den Fahrer aggressiv und lehnte eine Durchsuchung seines Wagens ab.

Er musste schließlich durch Polizisten gefesselt werden. Weil er dabei Widerstand leistete, wurden drei Beamte verletzt. Einer musste von Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Polizisten konnten vor Ort behandelt werden.