Brandanschlag in München: Mann zündet Flaggen vor Pro-Palästina-Camp an

München - Ein Mann hat am Pro-Palästina-Camp vor der Ludwig-Maximilians-Universität einen Brandanschlag verübt.

Polizisten konnten den Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei bestätigte, alamierten Zeugen des Vorfalls am Professor-Huber-Platz am Freitag gegen 0.50 Uhr die Einsatzkräfte.

Ein Mann hatte dort offenbar mit einem Brandbeschleuniger Flaggen und anderes Kundgebungsmaterial übergossen und teilweise angezündet.

"Die entflammten Kundgebungsmittel brannten nieder, ohne dass das Feuer auf umstehende größere Gegenstände übergriff", erklärte die Polizei.

Aufnahmen, die auf dem Kanal "University for Palestine" auf der Plattform Instagram geteilt wurden, zeigen einen unmaskierten Mann, der auf dem Fußweg am Camp entlang läuft und dann eine Palästina-Flagge in Brand setzt.