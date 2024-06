Brutale Attacke aus dem Nichts: Wer kennt diesen S-Bahn-Schläger?

München - Fast neun Monate nach einer brutalen Attacke aus dem Nichts in einer S-Bahn in München fehlt von dem Angreifer weiter jede Spur. Nun haben Polizei und Staatsanwaltschaft Fotos des Schlägers veröffentlicht und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach dem Angreifer. © Bundespolizei

Die Attacke ereignete sich am 1. Oktober gegen 8.30 Uhr in einer S2. Laut Angaben der Behörden stieg ein 20-Jähriger am Karlsplatz (Stachus) in die S-Bahn ein.

Kurz nachdem er sich auf einen freien Sitzplatz einer Dreier-Garnitur gesetzt hatte, verpasste ihm ein Mann mehrere Faustschläge ins Gesicht.

Nachdem das Opfer zu Boden gegangen war, stellte sich ein Begleiter des 20-Jährigen dazwischen. Beim nächsten Halt verließ der 20-Jährige stark blutend zusammen mit seinem Begleiter die S-Bahn. Der Angreifer fuhr hingegen seelenruhig weiter und stieg erst in Dachau aus.

Den Ermittlern zufolge gab es keinerlei Anlass für die Attacke! Täter und Opfer sollen sich nicht gekannt haben.

Der 20-Jährige erlitt laut Polizei Gesichtsverletzungen und musste unter anderem wegen eines Nasenbeinbruches operiert werden.