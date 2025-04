Brutale Attacke: Hat 19-Jährige versucht, ihre Schwester zu töten?

Die Polizei konnte die 19-Jährige nach einer Fahndung widerstandslos festnehmen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut Angaben der Polizei alarmierte eine 22-Jährige in den frühen Morgenstunden des Montags die Rettungskräfte und gab an, von ihrer Schwester in deren gemeinsamer Wohnung im östlichen Landkreis München mit einem stumpfen Gegenstand attackiert und verletzt worden zu sein.

Die Polizei fahndete daraufhin nach der flüchtigen 19-Jährigen und konnte sie schließlich widerstandslos festnehmen.

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge wurde sie nicht lebensbedrohlich verletzt.

Gegen die 19-Jährige wurde durch das Amtsgericht München ein Unterbringungsbefehl erlassen.