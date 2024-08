Brutale Attacke in München! Mann hinterrücks attackiert und schwer verletzt

München - Erschreckender Zwischenfall im Münchner Stadtteil Schwabing! Ein 67 Jahre alter Mann aus der bayerischen Landeshauptstadt ist in der Haimhauserstraße hinterrücks brutal attackiert und schwer verletzt worden.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Wie die Polizei am heutigen Freitagmittag mitteilte, war es bereits am 13. August gegen 15 Uhr zu dem Angriff auf den arglosen Münchner gekommen, als dieser in Schwabing gerade zu Fuß unterwegs war.

Demnach habe sich dem 67-Jährigen zunächst von hinten ein unbekanntes Fahrzeug genähert, in dem sich den Angaben zufolge zwei Personen befanden.

Ein Mann stieg im weiteren Verlauf aus dem Auto aus, folgte dem Opfer und schlug jenem von hinten unvermittelt einmal mit der Faust auf den Kopf.

Durch die erhebliche Wucht des Schlages fiel der Münchner zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen an seinem Kopf sowie im Gesicht zu.

Er wurde von den alarmierten Rettern in ein Krankenhaus gebracht und dort anschließend stationär aufgenommen.