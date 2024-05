Brutaler Streit unter Jugendlichen in München: 16-Jähriger überlebt nur knapp

München - In München ist es zu einer brutalen Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen gekommen.

Die München Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie das Münchner Polizeipräsidium am Freitag mitteilte, gerieten am Donnerstag gegen 18.30 Uhr etwa zehn bis 15 Jugendliche auf dem Platz der Menschenrechte in Riem aus bislang unbekannten Gründen aneinander.

Demnach erlitt ein 16-Jähriger dabei zwei Stichwunden in den Rücken. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

"Nach Einschätzung der dortigen Ärzte wäre die Verletzung ohne die sofortige Behandlung tödlich verlaufen", so die Polizei.

Ein weiterer 16-Jähriger erlitt eine Schnittwunde am Arm.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, um die Tat aufzuklären.