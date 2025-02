Drei Jugendliche schlagen 16-Jährigen krankenhausreif

München - Drei Jugendliche haben einen Schüler im Stadtteil Berg am Laim zusammengeschlagen.

Die Polizei entdeckte sowohl die Tatverdächtigen als auch ihr Opfer an ihren Schulen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei berichtete, meldete eine Schulbegleiterin am Dienstag gegen 8 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen vier Jugendlichen am Innsbrucker Ring. Dabei verprügelten drei Jugendliche einen am Boden liegenden Jungen.

Nachdem mehrere Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden und dazwischengegangen waren, ergriffen alle die Flucht.

Im Rahmen einer Fahndung konnten schließlich die drei 15-jährigen Tatverdächtigen gegen 9 Uhr an einer Münchner Mittelschule angetroffen werden. Sie mussten ihre Handys abgeben und wurden zu einer Dienststelle gebracht. Alle drei wurden schließlich ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Ihr Opfer, ein 16-Jähriger, wurde gegen 11 Uhr an einer Realschule im Stadtgebiet entdeckt. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er vom hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei.