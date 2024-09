Ehemann verletzt Frau in München: Tiefe Schnitte im Hals und Gesicht

Die schwer verletzte Frau musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Laut Polizei kam es in einer Unterkunft für Geflüchtete in der Winfriedstraße am Montag gegen 8.15 Uhr zur Auseinandersetzung.

Dabei wurde eine 45-Jährige afghanische Staatsangehörige von ihrem ebenfalls aus Afghanistan stammenden Ehemann (57) geschlagen und verletzt.

Vor Ort trafen die Beamten auf den Mann, der eine Schnittverletzung an der Hand hatte. An einem Apartment der Unterkunft wurde die Frau entdeckt: Sie hatte mehrere tiefe Schnittverletzungen im Hals- und Gesichtsbereich, berichteten die Einsatzkräfte. Da sie schon viel Blut verloren hatte, musste die Frau sofort versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Erste Ermittlungen hatten den Tatverdacht gegen den Ehemann erhärtet. Kräfte der Münchner Einsatzhundertschaft hätten bereits die Anwohner der Unterkunft zum Sachverhalt befragt.